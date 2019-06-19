МИД РФ назвал «голословными» обвинения в адрес россиян по делу о крушении «Боинга» под Донецком

МИД РФ считает, что международная следственная группа выдвинула «абсолютно голословные обвинения» о причастности россиян к в 2014 году.

В заявлении МИД сказано, что заявления следственной группы «направлены на дискредитацию РФ в глазах международной общественности».

В ведомстве подчеркнули, что следователи не предоставили «ни одного конкретного доказательства», а также проигнорировали данные, предоставленные Россией.

Объединенная следственная группа, расследующая крушение «Боинга», представители прокуратуры и полиции Нидерландов 19 июня предъявили обвинения в убийстве четырем людям, которых считают причастными к авиакатастрофе. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявят в международный розыск.