Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал сроком на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о в селе Чемодановка, в результате которой погиб один местный житель и еще четверо пострадали.

Ранее сообщалось, что в общей сложности в полицию после конфликта были доставлены более 170 человек. В первые дни после драки были задержаны 15 человек, в том числе непосредственный подозреваемый в убийстве.

Вечером 17 июня управление МВД по Пензенской области сообщило о еще 13 задержанных за участие в драке.