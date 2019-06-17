«ВКонтакте» заблокировала группу о конфликте в Чемодановке по закону о фейковых новостях
Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала группу «Чемодановка в огне» о событиях в селе Чемодановка Пензенской области. Внимание на это обратило «МБХ Медиа».
При попытке зайти на страницу соцсеть пишет, что она была «заблокирована за призывы к насильственным действиям».
Роскомнадзор, в свою очередь, отчитался о блокировке фейковой информации о конфликте. «Вся та информация, которая была признана Генпрокуратурой недостоверной, она в настоящий момент удалена с площадок социальных сетей», — сказали в пресс-службе ведомства. Что именно это была за информация, в Роскомнадзоре не уточнили.
Местные жители считают, что группа была заблокирована, чтобы «было меньше кипиша, не было огласки, попытались заткнуть рты», рассказала «МБХ медиа» одна из местных жительниц на условиях анонимности. «Там на стене были фразы от жителей вроде: хватит терпеть все что происходит в стране, [президент России Владимир] Путин нас не спасет, делаем все сами, здесь и сейчас», — рассказала она.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 июня заявлял о провокаторах, которые хотят «посеять панику среди нашего населения путем вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты». «У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги», — утверждал он.