«ВКонтакте» заблокировала группу о конфликте в Чемодановке по закону о фейковых новостях

Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала группу «Чемодановка в огне» о в селе Чемодановка Пензенской области. Внимание на это обратило «МБХ Медиа».

При попытке зайти на страницу соцсеть пишет, что она была «заблокирована за призывы к насильственным действиям».

Роскомнадзор, в свою очередь, отчитался о блокировке фейковой информации о конфликте. «Вся та информация, которая была признана Генпрокуратурой недостоверной, она в настоящий момент удалена с площадок социальных сетей», — сказали в пресс-службе ведомства. Что именно это была за информация, в Роскомнадзоре не уточнили.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 июня заявлял о провокаторах, которые хотят «посеять панику среди нашего населения путем вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты». «У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги», — утверждал он.