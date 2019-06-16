«Америка загоняет сюда огромные деньги». Пензенский губернатор предупредил о фейках про массовую драку в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что вокруг в селе Чемодановка появляется много фейковой информации в соцсетях.

«Намеренное желание провокаторов посеять панику среди нашего населения путем вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты, должно быть оценено соответствующими органами. Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной „карты“. Наша главная задача — защитить граждан и мы ее выполним», — говорится в заявлении губернатора на сайте областного правительства.

В воскресенье в соцсетях стала активно распространяться запись беседы Белозерцева с жителями Чемодановки, на которой он также рассуждает о фейках.

«У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, они есть и у нас. Они [хотят] не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию… Много фейков, ложную информацию загоняют сюда. Как они находят телефоны?», — говорит губернатор на видео.

Иван Белозерцев рассуждает о фейковых новостях Давыдов.Индекс