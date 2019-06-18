Бензин в России в мае подорожал на 17,5%

Производители автомобильного бензина в мае подняли цены на свою продукцию на 17,5%, сообщает Росстат. За это же время стоимость сырой нефти выросла на 4,5%.

За первую полную неделю июня — с 3 по 9 июня — цены на бензин в России в среднем выросли на 0,3%. Стоимость топлива подорожала в 58 регионах страны.

Независимый топливный союз в мае предупредил правительство, что в России возможен новый скачок цен на бензин. По данным организации, с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на бирже в среднем выросли на 20%.

В июне 2018 года после резкого на бензин крупнейшие нефтяные компании договорились временно заморозить цены на топливо. Соглашение рассчитано до 1 июля 2019 года.

В мае Федеральная антимонопольная служба сообщила, что некоторые нефтяные компании нарушили условия заморозки цен на бензин, в частности, не увеличили поставки топлива на внутренний рынок.