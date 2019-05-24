ФАС обнаружила нарушение нефтяниками условий заморозки цен на бензин

Нефтяные компании в мае не выполнили взятые на себя обязательства в рамках мер по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Об этом, как стало известно РБК, было объявлено на совещания биржевого комитета ФАС, с протоколом которого ознакомилось издание.

В частности, нефтяные компании должны были поставить на внутренний рынок на 2% больше бензина и дизтоплива, чем за аналогичный период прошлого года. «Газпром нефть» не выполнила обязательства по бензину, а «Лукойл» — по дизелю, а «Роснефть» по обоим видам топлива.

21 мая Независимый топливный союз, объединяющей владельцев независимых заправок, предупредил о возможном повторении прошлогоднего скачка цен на бензин. По данным союза, за период с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на бирже выросли в среднем на 20%.

Соглашение о временной заморозке цен на топливо было заключено крупнейшими нефтяными компаниями с правительство в июне 2018 года после резкого скачка цен на бензин. В марте срок действия соглашения был продлен до 1 июля.