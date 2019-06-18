Адвокаты сестер Хачатурян попросили главу СК прекратить дело об убийстве их отца

Адвокаты троих сестер Хачатурян, обвиняемых в , подали главе СК Александру Бастрыкину жалобы на окончательную редакцию обвинения.

В своем заявлении адвокаты не согласились с тем, что следствие сохранило прежнюю квалификацию дела — убийство группой лиц по предварительному сговору.

Защитники настаивают, что сестры Хачатурян совершили убийство «в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия» со стороны отца.

Адвокаты призвали прекратить уголовное дело сестер Хачатурян или переквалифицировать статью обвинения. Кроме того, адвокат Алексей Паршин, защищающий Ангелину Хачатурян, предложил посмертно возбудить дело против отца сестер.