Сестрам Хачатурян, убившим своего отца, предъявили обвинение в окончательной редакции

Сестрам Хачатурян, обвиняемым в , предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

« не изменилась, изменился мотив совершения преступления, теперь это — результат противоправных насильственных действий со стороны отца», — заявил он.

Накануне адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин заявил РИА Новости, что намерен жаловаться на квалификацию дела в прокуратуру. По его словам, «в обвинении следствие указало, что действия… подзащитной были спровоцированы действиями потерпевшего». «Мы считаем, что либо дело должно быть прекращено, либо должна быть иная квалификация», — сказал он.

Следственный комитет на момент публикации новости не сообщал о предъявлении обвинения сестрам Хачатурян в окончательной редакции.