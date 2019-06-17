Побывавший в «тюрьме для геев» рассказал, что видел там жителя Волгоградской области, который числится пропавшим без вести

Максим Лапунов, рассказавший о пребывании в «тюрьме для геев» в Чечне, утверждает, что встречал там жителя Волгоградской области Андрея Кобышева, пропавшего без вести в марте 2017 года.

Лапунов, сообщает «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода»), рассказал юристу «Комитета против пыток» Владимиру Смирнову, что на 100% уверен в том, что в марте 2017 года видел в «тюрьме для геев» именно Кобышева.

По словам Лапунова, Кобышев почти ничего не пил и не ел, еду из его камеры часто выносили нетронутой, а во время содержания он сильно похудел.

Детализация звонков с телефона Кобышева показывает, что в марте 2017 года он сам или его сотовый долгое время находился рядом с местом, где, как утверждает Лапунов, их вместе содержали.

По факту исчезновения Кобышева, работавшего с ноября 2016 года массажистом в Чечне, возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Родственники жителя Волгоградской области считают, что расследование дела чеченские следователи вели с нарушениями. В частности, дело было возбуждено в конце октября — спустя несколько месяцев после его исчезновения. В июне 2018 года расследование было приостановлено.

Юрист «Комитета против пыток» Владимир Смирнов сообщил «Радио Свобода», что 1 марта лично вручил уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой показания Лапунова о Кобышеве. По словам Смирнова, Москалькова сказала, что не видит причины объединять дела Кобышева и Лапунова в одно дело.

В апреле 2017 года «Новая газета» написала о массовых преследованиях в Чечне мужчин, подозреваемых в гомосексуальности. По данным издания, десятки человек подвергались избиениям и пыткам в «секретных тюрьмах», где силовики требовали от них назвать имена других геев. Максим Лапунов осенью того же года публично рассказал, что провел в «тюрьме для геев» в Чечне 12 дней.

В декабре 2018 года ОБСЕ выпустила доклад о нарушениях прав человека в Чечне, где говорилось, что гомосексуалы наряду с правозащитниками и сотрудниками НКО подвергались «травле, пыткам и внесудебным казням».

Власти Чечни категорически отрицают не только преследование геев, но и само существование гомосексуалов в Чечне.