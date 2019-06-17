Архитектор из Крыма пожаловался в прокуратуру на Дмитрия Киселева. Телеведущий не выплатил ему компенсацию за реконструкцию виллы

Архитектор Владимир Мазурин из Крыма подал заявление в прокуратуру и службу судебных приставов с требованием взыскать присужденный ему по суду долг с телеведущего Дмитрия Киселева.

Как рассказал Мазурин «Новой газете», он также планирует подать иск о защите чести и достоинства против журналиста, который «с особым цинизмом» оклеветал его в эфире «России-1».

Владимир Мазурин в 2015-2016 годах занимался реконструкцией виллы Дмитрия Киселева в Коктебеле. По словам архитектора, за свою работу он ничего не получил от телеведущего. Осенью 2018 года он написал о конфликте в крымской газете «Город24», после чего весь тираж издания изъяли из продажи.

В январе 2019 года суд города Королев Московской области частично удовлетворил иск Мазурина к Киселеву, обязав журналиста заплатить архитектору компенсацию за реконструкцию виллы в размере 2,6 миллиона рублей. Киселев не признает претензии архитектора, обещая подать к нему встречный иск о мошенничестве.