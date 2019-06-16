Задержаны еще 12 участников массовой драки в Чемодановке
Источник: Следственный комитет России
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Полиция задержала еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка в Пензенской области. Один из них подозревается в убийстве 34-летнего местного жителя.
По данным Следственного комитета, первоначально в рамках уголовного дела были задержаны три человека, двое из них уже арестованы. В полицию после драки доставили более 170 человек.
Уголовное дело по факту конфликта в селе Чемодановка расследуется по статьям «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «покушение на убийство двух и более человек» и «хулиганство».