В полицию доставили 174 человека после массовой драки жителей села в Пензенской области с цыганами

По делу о в селе Чемодановка в Пензенской области в полицию доставлены 174 человека.

Как сообщает местное следственное управление СК, следователи допросили 21 человека, произвели 22 обыска, девять осмотров места происшествия и назначили пять экспертиз. Трое участников драки задержаны.

Уголовное дело, изначально возбужденное по статье о причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть, переквалифицировано на более тяжелые статьи — об убийстве группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и о покушении на убийство двух и более лиц при аналогичных обстоятельствах.

Новость дополняется.

На следующий день после драки жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу «Урал», требуя наказать виновных. В село приехал губернатор Иван Белозерцев и заявил, что берет ситуацию под личный контроль.