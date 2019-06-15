Уголовное дело об убийстве в массовой драке в Пензенской области передали в Главное следственное управление СК

Уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в передано в Главное следственное управление СК РФ.

Такое решение, отмечается в сообщении ведомства, принял глава СК Александр Бастрыкин.

Первоначально полиция расследовала дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. СК переквалифицировал его на более тяжкую статью об убийстве и покушении на убийство по предварительному сговору из хулиганских побуждений.