В Москве на проспекте Сахарова начался митинг за «справедливость для всех»

В центре Москвы на проспекте академика Сахарова начался митинг под лозунгом «Закон и справедливость для всех».

По оценкам корреспондента «Медузы», на мероприятие пришли около 300 человек, в основном школьники и пенсионеры.

Организаторами акции выступили главный редактор «МК» и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, член СПЧ и журналистка RT Екатерина Винокурова, а также глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев. Митинг согласован столичной мэрией, заявленная численность мероприятия — до 20 тысяч человек.

Изначально митинг на проспекте Сахарова планировался как акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого незаконно преследовали по обвинению в сбыте наркотиков. После освобождения Голунова слоган митинга был изменен.

12 июня, в День России, в Москве прошел несанкционированный властями марш в поддержку Голунова. На нем полиция задержала 530 человек. Некоторым из них были назначены административные штрафы.

23 июня на проспекте Сахарова назначен еще один митинг в поддержку Голунова. Его заявителем выступили Либертарианская партия и профсоюз журналистов и работников СМИ. Акция согласована мэрией.