Мэрия Москвы согласовала митинг Либертарианской партии в поддержку Ивана Голунова

Мэрия Москвы согласовала митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова 23 июня на проспекте Сахарова, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента региональной безопасности городской администрации.

Заявку на проведение акции подавали Либертарианская партия и профсоюз журналистов и работников СМИ. Митинг планируется начать в 17:00. Ранее сообщалось, что заявленное число участников — 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что мэрия отказалась согласовать митинг Либертарианской партии на проспекте Сахарова 23 июня, предложив перенести акцию в Сокольники. Заявка на митинг на проспекте Сахарова была подана 10 июня, когда журналист Иван Голунов находился по домашним арестом по делу о попытке сбыта наркотиков. Голунов свою вину категорически отрицал, связывая дело со своими расследованиями. 11 июня уголовное дело Голунова было прекращено в связи с недоказанностью вины.

12 июня в Москве прошел марш в поддержку Голунова, о проведении которого также было объявлено до освобождения журналиста. На акции, которая не была согласована властями города, задержали более 500 человек.

16 июня на проспекте Сахарова должна пройти еще одна акция в поддержку Голунова, организованная членами СПЧ, главным редактором «МК» Павлом Гусевым и журналисткой RT Екатериной Винокуровой. Мэрия согласовала этот митинг, хотя организаторы не соблюли предусмотренный законом 10-дневный срок подачи уведомления.