Мэрия Москвы отказалась согласовать Либертарианской партии митинг в поддержку Ивана Голунова на проспекте Сахарова

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг в поддержку и против политических репрессий на проспекте Сахарова 23 июня, заявителями которого выступили Либертарианская партия Москвы и Профсоюз журналистов и работников СМИ.

Вместо этого мэрия предложила перенести акцию с заявленным числом участников в 20 тысяч человек на площадку в Сокольниках, которая вмещает около тысячи человек, рассказали «Интерфаксу» в партии.

Агентство сообщает, что чиновники предложили заявителям обсудить митинг в мэрии, на что те ответили предложением провести открытое обсуждение. Встреча должна пройти в пятницу; в каком формате, «Интерфакс» не уточняет.

Ранее мэрия согласовала другую акцию в поддержку Голунова, назначенную на 16 июня на проспекте Сахарова членами СПЧ, главредом «МК» Павлом Гусевым и журналисткой RT Екатериной Винокуровой. Гусев и Винокурова объявили о проведении акции позже, чем Либертарианская партия, и не соблюли предусмотренный законом 10-дневный срок подачи уведомления.

12 июня в центре Москвы прошел несанкционированный марш в поддержку Голунова. Инициаторы акции, задуманной еще до освобождения журналиста, не согласовали ее с мэрией, однако после прекращения дела безуспешно попытались договориться с чиновниками. Полиция и Росгвардия задержали на марше более 500 человек.