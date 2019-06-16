Московская полиция заявила о 1,6 тысячи человек на митинге на проспекте Сахарова. Журналисты насчитали в три раза меньше

На согласованной акции «Закон и справедливость для всех» на проспекте Сахарова в центре Москвы собрались около 1,6 тысячи человек. Об этом «Интерфаксу» заявили в главном управлении МВД по Москве.

Между тем, журналисты, освещающие мероприятие, говорят, что эта оценка завышена. Корреспондент «Дождя» в прямом эфире телеканала оценил количество собравшихся в 400-500 человек. По свидетельству корреспондента «Медузы», на митинге присутствовали до 600 человек.

Митинг 16 июня организовали главный редактор «МК» и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, член СПЧ и журналистка RT Екатерина Винокурова, а также глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.

Изначально он планировался как акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого незаконно преследовали по обвинению в сбыте наркотиков. После освобождения Голунова слоган митинга был изменен.

12 июня, в День России, в Москве прошел несанкционированный властями марш в поддержку Голунова. На нем полиция задержала 530 человек. Некоторым из них были назначены административные штрафы.

23 июня на проспекте Сахарова назначен еще один митинг в поддержку Голунова. Его заявителем выступили Либертарианская партия и профсоюз журналистов и работников СМИ. Акция согласована мэрией.