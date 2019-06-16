Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» Бориса Акопова

Лучшим фильмом юбилейного, 30-го российского фестиваля «Кинотавр» признана картина «Бык» Бориса Акопова. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» с церемонии вручения наград в Зимнем театре Сочи.

Приз лучшему режиссеру достался Александру Лунгину за фильм «Большая поэзия».

Награды за лучшую мужскую и женскую роль получили Александр Кузнецов («Большая поэзия») и Виктория Толстоганова («Выше неба»).

Приз за лучший дебют вручили Анне Пармас за ленту «Давай разведемся». Эта же картина была отмечена за лучший сценарий.

Глеб Филатов получил приз за лучшую операторскую работу (фильм «Бык), а Игорь Вдовин — за лучшую оригинальную музыку к фильму (картина «Мысленный волк»).