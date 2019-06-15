Летчики-испытатели повторят заход на посадку разбившегося в Шереметьево суперджета
Источник: ТАСС
Требует подтверждения
Летчики-испытатели на самолете-лаборатории SSJ-100 в рамках эксперимента полностью воссоздадут заход на посадку самолета, разбившегося в Шереметьево 5 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
По словам источника, самолет в точности повторит заход на посадку и все действия экипажа в кабине, восстановленные по данным бортовых самописцев.
"Полет может быть сымитирован летчиками ГСС ["Гражданские самолеты Сухого"] в Летно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском", - сказал собеседник агентства.
МАК ранее заявлял, что в рамках расследования катастрофы планируются математическое моделирование полета и эксперименты на полнопилотажном тренажере.