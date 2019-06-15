Летчики-испытатели повторят заход на посадку разбившегося в Шереметьево суперджета

Летчики-испытатели на самолете-лаборатории SSJ-100 в рамках эксперимента полностью воссоздадут заход на посадку самолета, в Шереметьево 5 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

По словам источника, самолет в точности повторит заход на посадку и все действия экипажа в кабине, восстановленные по данным бортовых самописцев.

МАК ранее заявлял, что в рамках расследования катастрофы планируются математическое моделирование полета и эксперименты на полнопилотажном тренажере.