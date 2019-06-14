Сотрудников ФБК вызвали в прокуратуру из-за твита про «нашистов-дебилоидов»

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслан Шаведдинов сообщил в твиттере, что его вызвали в прокуратуру по административному делу об .

Вместе с ним вызвали главу юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади. Оба должны явиться в прокуратуру днем 14 июня.

Поводом для административного дела стал твит Шаведдинова от 23 марта, рассказал сотрудник ФБК изданию «МБХ Медиа». В нем он сообщил о слежке за сотрудниками фонда и опубликовал фото женщины, участвующей в этом. Он назвал ее «старшей в этой компашке нашистов-дебилоидов». По словам Шаведдинова, Гимади сделал репост этой записи.

Руслан Шаведдинов заявил, что слежку организовали по заданию бизнесмена .

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь ранее заявляла, что за ней следят люди, которых она связала с Евгением Пригожиным. В начале июня она сообщила, что за ее мужем Сергеем Моховым весь день следили «лица кавказской национальности».