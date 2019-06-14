МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал 104-страничный предварительный доклад о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево 5 мая, в результате которой погиб 41 человек.

В документе приведена реконструкция полета рейса, а также сведения об экипаже, самолете, условиях полета и о действиях спасателей. Однозначных выводов о причинах катастрофы и виновных в отчете нет.

МАК пишет, в частности, что после того, как в самолет попала молния и перезагрузились компьютеры, суперджет перешел в . Экипаж решил вернуться в аэропорт, заявив диспетчерам, что ситуация не аварийная. При заходе на посадку экипаж включил , которые в режиме ручного управления не работают.

При приземлении самолет дважды «подпрыгнул», после чего командир попытался увести самолет на второй круг, однако из-за того, что до того он включил реверсную тягу двигателей, сделать это не удалось. При третьем приземлении у самолета сломались основные опоры шасси, и произошло «дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром».

Последний раз командир судна проходил проверку навыков полета в Direct Mode в октябре 2016 года, получив оценку «отлично». Отрабатывал ли он уход на второй круг в этом режиме, неизвестно.