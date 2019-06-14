Банк России понизил ключевую ставку до 7,5%

ЦБ России снизил на 0,25 процентных пункта до 7,5% годовых.

«В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России», — отметил регулятор.

Одновременно Банк России объявил о пересмотре в сторону понижения прогноза по инфляции в 2019 году - с 4,7–5,2% до 4,2–4,7%.

Пересмотр прогноза учитывает завершение переноса в цены, а также сохранение относительно благоприятных внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса, говорится в сообщении ЦБ.

В сентябре 2018 года ЦБ впервые за последние четыре года повысил ключевую ставку — с 7,25% до 7,5%. В декабре ставка вновь была повышена — до 7,75%. Эта ставка действовала до настоящего момента.