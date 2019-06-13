Режиссер «Богемской рапсодии» Брайан Сингер выплатит 150 тысяч долларов для урегулирования иска об изнасиловании

Режиссер Брайан Сингер («Люди Икс», «Богемская рапсодия») выплатит 150 тысяч долларов для урегулирования иска об изнасиловании, поданного против него в 2017 году.

Представитель режиссера заявил, что тот настаивает на своей невиновности и решил заплатить, так как эта сумма окажется меньше, чем расходы на судебный процесс.

Соглашение было заключено не с истцом Сизаром Санчесом-Гусманом, а с его арбитражным управляющим. Значительная часть выплат пойдет на уплату долгов истца, которые составляют 61 тысячу долларов, а также на покрытие издержек.

Арбитражный управляющий вступил в дело после того, как юристы Сингера вынудили Санчеса-Гусмана заново открыть свое дело 2014 года о банкротстве. Они утверждали, что он тогда не указал свои претензии к режиссеру как актив, хотя, по их мнению, должен был сделать это.

Сизар Санчес-Гусман утверждает, что в 2003 году Брайан Сингер изнасиловал его — тогда несовершеннолетнего — на вечеринке на яхте в Сиэтле. Режиссер категорически отрицает эти обвинения. В 2019 году The Atlantic рассказал, что еще четверо мужчин обвиняют Сингера в домогательствах, с которыми они якобы столкнулись, будучи подростками.