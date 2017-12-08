Режиссера Брайана Сингера обвинили в изнасиловании 17-летнего подростка

Против режиссера Брайана Сингера, который несколько дней назад был уволен со съемок фильма про Фредди Меркьюри, подали иск о нападении сексуального характера в отношении 17-летнего подростка.

Истец, которого зовут Сизар Санчес-Гусман, утверждает, что в 2003 году в Сиэтле был приглашен на вечеринку на яхту инвестора Лесли Уотерса, который «регулярно устраивал вечеринки для молодых геев».

В какой-то момент, по утверждению Санчеса-Гусмана, Брайан Сингер предложил показать ему яхту, завел в маленькую комнату и закрыл дверь. Затем режиссер якобы силой занялся с ним сексом.

После этого Сингер, по словам истца, сказал, что работает продюсером в Голливуде и может помочь ему стать актером, если тот будет хранить молчание, а также пригрозил в случае чего нанять людей, которые разрушат его репутацию.

Представитель режиссера заявил, что «Брайан категорически отвергает эти обвинения и будет рьяно защищаться по этому иску до конца».

Истца представляет адвокат Джефф Херман, который в 2014 году вел другой иск о преступлениях сексуального характера в отношении Брайана Сингера. Тогда истец, актер Майкл Иган, в итоге отказался от обвинений, а Херман признал их ложными.