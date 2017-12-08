Давайте мы вас переселим в город мечты? Партнерская игра

Режиссера Брайана Сингера обвинили в изнасиловании 17-летнего подростка

Deadline
09:10, 8 декабря 2017
Надежный источник

Против режиссера Брайана Сингера, который несколько дней назад был уволен со съемок фильма про Фредди Меркьюри, подали иск о нападении сексуального характера в отношении 17-летнего подростка.

Истец, которого зовут Сизар Санчес-Гусман, утверждает, что в 2003 году в Сиэтле был приглашен на вечеринку на яхту инвестора Лесли Уотерса, который «регулярно устраивал вечеринки для молодых геев».

В какой-то момент, по утверждению Санчеса-Гусмана, Брайан Сингер предложил показать ему яхту, завел в маленькую комнату и закрыл дверь. Затем режиссер якобы силой занялся с ним сексом.

После этого Сингер, по словам истца, сказал, что работает продюсером в Голливуде и может помочь ему стать актером, если тот будет хранить молчание, а также пригрозил в случае чего нанять людей, которые разрушат его репутацию.

Представитель режиссера заявил, что «Брайан категорически отвергает эти обвинения и будет рьяно защищаться по этому иску до конца».

Истца представляет адвокат Джефф Херман, который в 2014 году вел другой иск о преступлениях сексуального характера в отношении Брайана Сингера. Тогда истец, актер Майкл Иган, в итоге отказался от обвинений, а Херман признал их ложными.

52-летний Брайан Сингер известен прежде всего как режиссер серии фильмов «Люди Икс». В 2017 году он работал на фильме «Богемная рапсодия» про Фредди Меркьюри, но в декабре был уволен, как сообщалось, из-за прогулов. Он объяснил свое отсутствие на площадке болезнью матери.
Помимо иска 2014 года, Сингера обвиняли в неподобающем поведении в 1990-х — 14-летний участник массовки заявил, что тот заставил его и других несовершеннолетних раздеться для сцены в душе на съемках фильма «Способный ученик».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме