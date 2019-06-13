Депутат Валерий Рашкин попросил генпрокурора проверить угрозы Ивану Голунову

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил депутатский запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить сообщения об угрозах корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову.

В обращении отмечается, что некоторые детали дела «имеют признаки сфабрикованности» и что сам Голунов в суде связывал свое преследование со своими статьями о похоронном бизнесе.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан днем 6 июня. Как утверждала полиция, у него в рюкзаке и в квартире были обнаружены наркотики; в отношении Голунова возбудили дело о покушении на сбыт. 11 июня дело против Голунова было прекращено, 13 июня президент РФ Владимир Путин отправил в отставку начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.