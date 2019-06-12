Полиция начала задержания на акции в центре Москвы

Участники марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова начали движение от станции метро «Чистые пруды» в сторону здания МВД на Петровке. Участники шествия кричат «Свободу политзаключенным».

Полицейские начали задержания, сообщает «ОВД-Инфо». Задерживают людей, которые вышли в футболках в поддержку Голунова.

Участники шествия начали собираться на Чистых прудах около 10-11 утра. За несколько часов до этого здесь появились полицейские автозаки. Сотрудники МВД призывали граждан разойтись.

Мэрия Москвы не согласовала шествие.

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