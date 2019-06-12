На акции в центре Москвы задержали журналистов «Медузы»

Журналисты «Медузы» Илья Жегулев и Андрей Перцев задержаны на марше в поддержку Ивана Голунова, которая началась на Чистых прудах в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Полицейские задерживают участников акции, которые вышли в футболках в поддержку Голунова, в основном уводят мужчин, сообщает корреспондент. При этом, как сообщил Андрей Перцев, он и Жегулев освещали акцию в обычных футболках. По словам Перцева, они показывали полицейским пресс-карты, но это не помогло.

Также известно, что задержан режиссер Леонид Марантиди, который работал на этом марше, выполняя редакционное задание «Медузы».

Мэрия Москвы ранее отказалась согласовать акцию.