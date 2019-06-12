Полиция Москвы объявила имя Иван Голунов антиправительственным лозунгом

Сотрудники ОВД «Покровское-Стрешнево» составили на одну из участниц марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова административный протокол за то, что она выкрикивала антиправительственный лозунг «Иван Голунов». Об этом сообщают «Открытые медиа».

В протоколе сказано, что участница акции «выкрикивала антиправительственные лозунги: „Иван Голунов“, привлекая внимание граждан и средств массовой информации».

Обновление 20:25. Сотрудники полиции начали «экстренно» исключать из протоколов фразу про «антиправительственный лозунг „Иван Голунов“», пишут «Открытые медиа» со ссылкой на своего корреспондента. Одной из задержанных, вышедшей на свободу, полицейский по телефону предложил прислать на почту «исправленный протокол».

На акции в Москве, по данным на 17:30, задержали не менее 423 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Среди задержанных были журналисты, многих из них отпустили. На большинство задержанных составляют протоколы об участии в несанкционированной акции, за что в качестве наказания предусмотрен административный арест.