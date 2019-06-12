«ОВД-Инфо» составил списки задержанных на акции в поддержку Ивана Голунова в Москве

Сайт «ОВД-Инфо» опубликовал списки людей, задержанных в Москве на акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня. В проекте пояснили, что это первая версия списка, и задержанных «гораздо больше».

В публикации приведены имена людей, находящихся в ОВД 18 районов — Таганского, Замоскворечье, Соколиной Горы, Западного Дегунино, , Бутырского, Головинского, Хорошевского, Войковского, Марьиной Рощи, Северного и , Сокола, Красносельского, Алексеевского, Хамовники, Якиманки и Арбата.

Известно о задержанных и в других ОВД — в частности, в Покровском-Стрешнево.

Акция «Марш за свободу Ивана Голунова» в центре Москвы была запланирована еще до освобождения журналиста «Медузы», который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков, и не была согласована. После прекращения дела инициаторы попробовали договориться с мэрией, но безуспешно. Полиция и Росгвардия попытались пресечь мероприятие и задержали более 400 человек.