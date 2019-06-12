МВД: из отделов полиции отпустили всех задержанных на акции в Москве, кроме четырех человек

Из отделов полиции Москвы отпустили почти всех задержанных во время несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня. Об этом сообщило ГУ МВД по Москве.

В полиции остаются четыре человека, сказано в сообщении. При этом некоторые задержанные сообщают, что в отделениях остается больше людей.

МВД не назвало общее число задержанных. По данным «ОВД-Инфо», их было как минимум 513 человек. Проект указывает, что располагает информацией об одном человеке, которого собираются оставить на ночь в ОВД.

На многих задержанных были составлены протоколы об участии в несанкционированной акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорта, или о повторном нарушении правил проведения митингов.

Акция «Марш за свободу Ивана Голунова» в центре Москвы была запланирована еще до освобождения журналиста «Медузы», который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков, и не была согласована. После прекращения дела инициаторы попробовали договориться с мэрией, но безуспешно. Полиция и Росгвардия попытались пресечь мероприятие.