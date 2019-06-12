Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей за акцию в поддержку «Нового величия»

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей основателя движения «За права человека» Льва Пономарева по статье о повторном нарушении правил проведения митинга за акцию в поддержку фигурантов дела и на Лубянке 13 мая.

Как установил суд, Пономарев призывал к участию акции в своем фейсбуке, а во время самого мероприятия отказался прекратить в нем участие по требованию полицейских.

В декабре 2018 года Пономарев был арестован на 25 суток за за пост в соцсетях о несогласованной акции в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети». Российские и иностранные правозащитники просили освободить 77-летнего правозащитника, но суд лишь сократил срок его ареста до 16 суток.