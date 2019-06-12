Алексея Навального отпустили из ОВД

Политика Алексея Навального, который был задержан на акции в поддержку Ивана Голунова в Москве, отпустили из ОВД «Строгино».

Ранее сообщалось, что ему собираются вменить повторное нарушение порядка проведения акции и оставить в полиции на ночь.

Из полиции также отпустили журналиста Евгения Берга, одного из инициаторов акции, и Илью Азара и Елизавету Нестерову, которые ранее из числа инициаторов вышли. На них составили протоколы об участии в несанкционированной акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорта. Наказание по этой статье — арест на срок до 15 суток или штраф до 20 тысяч рублей.

Акция «Марш за свободу Ивана Голунова» в центре Москвы была запланирована еще до освобождения журналиста «Медузы», который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков, и не была согласована. После прекращения дела инициаторы попробовали договориться с мэрией, но безуспешно. Полиция и Росгвардия попытались пресечь мероприятие и задержали более 400 человек.