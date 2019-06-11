В Москве задержали подозреваемого в погроме в редакции «Сноба»

Полиция Москвы задержала 24-летнего мужчину, подозреваемого в погроме в редакции проекта «Сноб». В ГУ МВД по Москве сообщили «Интерфаксу», что это житель ближнего зарубежья.

По информации «Базы», подозреваемого зовут Яков Толкачев.

После погрома в редакции «Сноба» полиция возбудила уголовное дело о краже — подозреваемый украл из офиса издания ноутбук. По данным полиции, ущерб составил 90 тысяч рублей.

В ночь на 10 июня в редакцию «Сноба» в Москве проник мужчина, который устроил погром, повалив мебель и компьютеры. Как рассказала главный редактор издания Ксения Чудинова, преступник похитил моноблок и ноутбук. «Ноут он подарил каким-то девчонкам на улице, а моноблок выкинул», — сказала она. После случившегося часть сотрудников «Сноба» продолжила работу в офисе телеканала «Дождь».