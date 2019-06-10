В Москве разгромили редакцию «Сноба»

Главный редактор проекта «Сноб» Ксения Чудинова сообщила, что в офис издания ночью 10 июня проник неизвестный человек и «полностью разгромил редакцию».

Чудинова не знает мотивы человека, устроившего погром. Она также не смогла оценить ущерб, поскольку с девяти утра в редакции работают следователи. В интервью «Дождю» Чудинова уточнила, что погром устроил мужчина.

В новости «Сноба» говорится, что преступник разбил стеклянную дверь в редакцию и сломал компьютеры. Судя по записям с камер наблюдения, он целенаправленно шел в кабинет главного редактора издания, утверждает «Сноб». Затем злоумышленник спустился этажом ниже и разгромил офис другой компании.

Часть сотрудников «Сноба» продолжила работать в офисе телеканала «Дождь», сообщила Чудинова. По ее словам, издание будет просить помочь с техникой, поскольку самостоятельно восстановить компьютеры «будет буквально огромным делом».