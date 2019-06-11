«Невские новости» уволили журналиста за поддержку Ивана Голунова

Петербургское издание «Невские новости», которое связывают с бизнесменом , расторгло договор с внештатным сотрудником Олегом Дилимбетовым.

В заявлении главного редактора издания Тимофея Шабаршина сказано, что Дилимбетова уволили за то, что он прокомментировал преследование спецкора «Медузы» Ивана Голунова «от лица редакции».

По словам Шабаршина, действия Дилимбетова противоречат политике издания «о сохранении нейтральной позиции и соблюдении законодательства России».

Олег Дилимбетов сообщил «Медиазоне», что договор с ним расторгли из-за анонимного комментария «Открытым медиа», который он дал 10 июня. Он назвал домашний арест Голунова «подозрительным», а его уголовное преследование — «последовательной нехорошей историей». В материале он представлен как сотрудник «Невских новостей», подписавший петицию в поддержку Голунова.

Мы освещаем дело Ивана Голунова в телеграм-канале «Голунов» и на специальном экране. Там можно написать письмо Ивану и найти все его статьи.

Ивана Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Голунов заявил, что полицейские подбросили ему наркотики во время обыска. Он связал уголовное дело со своими журналистскими расследованиями. Первые анализы, взятые у журналиста, не выявили следов наркотиков в организме.