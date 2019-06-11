Генпрокуратура запросила данные всех понятых по делам о наркотиках в ЗАО. Полиция этого округа возбудила дело против Ивана Голунова

Генеральная прокуратура запросила у всех подразделений полиции по Западному округу Москвы сведения по понятым и закупщикам, участвовавшим в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о наркотиках. Об этом написал в своем телеграм-канале адвокат Сергей Бадамшин, защищающий Ивана Голунова.

Дело в отношении Голунова было возбуждено УВД по ЗАО. Журналиста «Медузы» обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Голунов свою вину категорически отрицает, связывая дело со своими расследованиями.

Адвокаты журналиста «Медузы» ранее объявили, что анализы Голунова показали отсутствие наркотиков, а на свертках, которые, как заявляла полиция, были изъяты при обыске в квартире журналиста, нет его отпечатков пальцев.

Мы освещаем дело Ивана Голунова в телеграм-канале «Голунов» и на специальном экране. Там можно написать письмо Ивану и найти все его статьи.

10 июня Генпрокуратура истребовала дело Ивана Голунова у полиции. С какой именно целью истребованы материалы (для проверки или изменения подследственности), пока неизвестно.