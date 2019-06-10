Генпрокуратура истребовала дело Ивана Голунова у полиции

Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом «Медузе» сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

С какой именно целью истребованы материалы (для проверки или изменения подследственности), неизвестно.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее сказал, что дело Голунова передано из полиции в Следственный комитет. СК эту информацию опроверг.

Ивана Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Следствие требовало заключить Голунова под стражу. Суд отправил его под домашний арест.

Мы освещаем дело Ивана Голунова в телеграм-канале «Голунов» и на специальном экране. Там можно написать письмо Ивану и найти все его статьи.