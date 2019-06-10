Полиция: на пакетах с наркотиками, изъятых у Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек

На пакетах с наркотиками, изъятых у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружена ДНК нескольких человек. Об этом заявило ГУ МВД города Москвы.

В полиции отметили, что экспертиза ДНК завершится во второй половине дня во вторник, 11 июня. Сразу после этого ее результаты будут опубликованы.

Мы освещаем дело Ивана Голунова в телеграм-канале «Голунов» и на специальном экране. Там можно написать письмо Ивану и найти все его статьи.

Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В полиции сообщали, что при обыске у него в рюкзаке и дома были найдены свертки с наркотиками; количество обнаруженных запрещенных веществ в официальных сообщениях несколько раз менялось.

Голунов заявил, что наркотики ему подбросили и связал уголовное дело со своими журналистскими расследованиями. Первые анализы, взятые у журналиста, не выявили следов наркотиков в организме.