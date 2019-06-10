Начальник задержавших Голунова полицейских: в деле нет никаких нестыковок

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров заявил, что в деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, по его мнению, нет нестыковок.

«Знаете, я все нестыковки для себя-то объяснил. Они мне понятны. То есть это нестыковки на уровне осмысления процесса людьми гражданскими, со стороны. Кажется нелогично, долго, что-то там в другом порядке должно было быть. Но любому профессионалу понятно, который понимает этот процесс, что никаких нестыковок нет», — сказал он.

Щиров также отверг данные расследования издания Baza и организации «Трансперенси Интернешнл — Россия» о том, что у него и его семьи есть в Подмосковье участки земли общей стоимостью 50-70 миллионов рублей. По его словам, кадастровая стоимость этих участков намного ниже, и они указаны в его декларациях.

Мы освещаем дело Ивана Голунова в телеграм-канале «Голунов» и на специальном экране. Там можно написать письмо Ивану и найти все его статьи.

После задержания Ивана Голунова МВД опубликовало девять фотографий, якобы сделанных в квартире Голунова, а потом признало, что лишь одна из них была сделана именно там. В сообщениях полиции также несколько раз менялись данные о количестве якобы изъятых у Голунова наркотических средств.