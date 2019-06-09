Baza и «Трансперенси»: начальник полицейских, задержавших Ивана Голунова, владеет землей в Подмосковье на десятки миллионов рублей

Издание Baza и организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» сообщили, что у семьи полковника полиции Андрея Щирова, журналиста «Медузы» Ивана Голунова, есть в Подмосковье участки земли общей стоимостью 50-70 миллионов рублей.

Авторы публикации нашли у Щирова и его матери не менее девяти участков в садовом товариществе под Наро-Фоминском (утверждается, что полицейский — председатель товарищества), а также землю в селе Тропарево в Можайском районе. В обоих случаях они оценивают стоимость объектов в 20-30 миллионов рублей. Также у Щировых есть земля в районе деревни Горчаково стоимостью около 10 миллионов, сказано в публикации.

На мать полицейского также записан внедорожник «Вольво» XC90 стоимостью около четырех миллионов рублей, сообщают Baza и «Трансперенси».

«„Трансперенси Интернешнл — Россия“ обратится в прокуратуру с просьбой проверить соответствие расходов полковника МВД Андрея Щирова доходам. Если собственность полковника превышает его доход за последние три года, она должна быть изъята в доход государства», — заявили в организации.

Ранее предпринимательница Ульяна Хмелева, которая была осуждена за сбыт и хранение наркотиков, рассказывала «Радио Свобода» и «Медиазоне», что оперативники из УВД по ЗАО, в том числе Щиров, были причастны к ее уголовному делу, которое она называет фальсифицированным.

Спецкор «Медузы» Иван Голунов обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Он был задержан днем 6 июня; полицейские применили к нему силу и много часов не давали связаться с адвокатом, оформив задержание лишь через 13 часов. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе. 8 июня суд отправил его под домашний арест.