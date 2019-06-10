МВД и прокуратура начали проверку по делу Ивана Голунова

Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, заявила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Официально о проведении проверки не сообщалось.

Ивана Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Следствие требовало заключить Голунова под стражу. Суд отправил его под домашний арест.

10 июня редакции российских СМИ начали отправлять в МВД, СК и Генпрокуратуру запросы с требованием провести проверку в отношении сотрудников полиции, которые задерживали Голунова, проверить информацию о его избиении и отказе в вызове адвоката и скорой помощи, а также взятии биологических образцов, которые могли бы подтвердить его невиновность. СМИ также требуют объяснить, на каком основании было возбуждено уголовное дело и и почему МВД показало фотографии, не имеющие отношения к корреспонденту «Медузы», в качестве доказательства его вины.