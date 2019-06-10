Российские СМИ начали в массовом порядке отправлять запросы о деле Ивана Голунова в МВД, СК и Генпрокуратуру

Редакции российских СМИ начали отправлять запросы, касающиеся уголовного преследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, в ГУ МВД по Москве, МВД России, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. С запросами обращаются «Медиазона», «Новая Газета», «Эхо Москвы», «Дождь», The Bell, RTVI и «Сноб».

Журналисты требуют провести проверку в отношении сотрудников полиции, которые задерживали Голунова и проводили с ним следственные действия. СМИ также требуют проверить информацию об избиении Голунова, выяснить, кто и на каком основании отказал ему в вызове адвоката и скорой помощи, разобраться, почему у Голунова не взяли своевременно биологические образцы, экспертиза которых может подтвердить его невиновность.

Кроме того, журналисты требуют объяснить, на каком основании было возбуждено уголовное дело против Голунова и почему МВД показало фотографии, не имеющие отношения к корреспонденту «Медузы», в качестве доказательства его вины.

Ивана Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Следствие требовало заключить Голунова под стражу. Суд отправил его под домашний арест.