«Россия 24» снова показала сюжет про Ивана Голунова. Теперь о его опьянении говорят как о версии полиции

Телеканал «Россия 24» отредактировал сюжет про уголовное дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова, в котором была ложная информация о том, что при задержании он был нетрезв.

В новой версии сюжета, показанной после 17:20 мск, говорится, что полицейские сообщили съемочной группе об опьянении Голунова, однако предоставили справку с «не очень ясной правкой от руки», из которой следовало обратное.

Извинений за распространение недостоверной информации о Голунове в новом варианте репортажа нет.

В первой версии сюжета прямо утверждалось, что медицинское освидетельствование выявило у журналиста признаки опьянения — без ссылок на мнение полицейских. В кадре при этом «Россия 24» показывала справку, в которой перед словами «обнаружены клинические признаки» было от руки вписано слово «не».

После обнаружения ошибки главред канала пообещал исправить ее.

«Россия 24»

Спецкор «Медузы» Иван Голунов обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Он был задержан днем 6 июня (официально задержание оформили через 13 часов; связаться с адвокатом все это время ему не давали). Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе. 8 июня суд отправил его под домашний арест.