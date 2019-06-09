«Россия 24» пообещала исправить ложную информацию в сюжете об Иване Голунове. Там говорилось, что при задержании он был нетрезв

Телеканал «Россия 24» исправит ложную информацию в сюжете об уголовном деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил главный редактор канала Евгений Бекасов.

В новом выпуске программы «Дежурная часть», который выйдет в эфир в 17:20, информацию об опьянении журналиста уберут, пообещал он.

Ранее днем телеканал выпустил сюжет, в котором утверждалось, что Голунов в момент задержания был нетрезв.

В этот же момент в кадре демонстрировалась справка, в которой ручкой вписано, что клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения Голунова, по результатам освидетельствования не обнаружены.

Бекасов не ответил на вопрос радиостанции, будет ли наказан журналист, допустивший фактическую ошибку.

Спецкора «Медузы» Ивана Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В отделении полиции его избивали, не давали связаться с близкими и воспользоваться услугами адвоката. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.