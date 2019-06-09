Государственный канал «Россия 24» объявил, что Иван Голунов был в состоянии опьянения. Но показал документ, где сказано, что опьянения не было

Днем 9 июня государственный телеканал «Россия 24» в сюжете об уголовном деле против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова заявил, что тот в момент задержания 6 июня был в состоянии опьянения.

«Вот заключение медиков, согласно ему в момент задержания Иван Голунов имел признаки опьянения. Какого именно — эксперты установят позже», — сказал корреспондент канала Денис Новожилов.

В этот же момент на экране появился кадр со справкой, где ручкой вписано, что, по результатам освидетельствования, не обнаружены клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения.

«Россия 24»

«Россия 24»

Обновление. «Россия 24» сначала выложила полное видео сюжета «Дежурной части» на своем сайте, но затем убрала его. Из текста заметки также убрали упоминание, что Голунов якобы находился в состоянии опьянения. Сюжет целиком доступен в ютьюбе «Дежурной части».

Иван Голунов был задержан днем 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сам Голунов заявил, что никогда в жизни не принимал наркотики, а найденные у него мефедрон и кокаин были подброшены.

8 июня Голунова отправили под домашний арест сроком на два месяца. Его защитники обжаловали действия полицейских.