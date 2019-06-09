Ивана Голунова привезли домой

Обновлено. Mash опубликовал видео, на котором Голунов выходит из машины и заходит в подъезд дома.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова увезли домой из ОВД «Раменки». Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

В ОВД, куда Голунова доставили после решения суда о домашнем аресте, с ним проводились следственные действия — в частности, у него взяли одежду для экспертизы. Это было сделано по ходатайству его защиты.

Иван Голунов был задержан днем 6 июня. Как утверждает следствие, Голунов «совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Голунов настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им журналистскими расследованиями. «Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы», — сказал Голунов на заседании суда.