Генсек Совета Европы призвал главу МВД России разобраться в деле Ивана Голунова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал главу МВД России Владимира Колокольцева лично разобраться в ситуации с задержанием специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и действиями сотрудников правоохранительных органов.

«Я очень обеспокоен и опечален поступающими из Москвы сообщениями о том, что журналист-расследователь Иван Голунов подвергся насилию и был избит сотрудниками полиции, находясь под стражей в отделении, — говорится в заявлении Ягланда на сайте Совета Европы. — Более того, тот факт, что обвинения против Голунова, по его словам, были сфабрикованы, вызывает еще большее подозрение в нынешней ситуации».

Насилие со стороны полиции в ходе следственных действий запрещено Европейской конвенцией о правах человека, участником которой является Россия, напомнил он.

Ягланд также призвал уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову ознакомиться с обстоятельствами задержания Голунова. На сайте омбудсмена сообщается, что Москалькова «держит дело Голунова на особом контроле».

Иван Голунов был задержан днем 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В отделении полиции его избивали, не давали связаться с близкими и воспользоваться услугами адвоката. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили сотрудники полиции.

Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы отправил спецкора «Медузы» под домашний арест сроком на два месяца. В ходе заседания Голунов заявил, что связывает уголовное дело со своими расследованиями о похоронном бизнесе, доходы от которого поступают высокопоставленным силовикам.