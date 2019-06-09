Адвокат Ольга Динзе подала в СК заявление против полицейских, задерживавших Ивана Голунова

Адвокат Ольга Динзе направила заявление в Следственный комитет о действиях полицейских, задерживавших специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

В документе, который опубликовал глава «Агоры» Павел Чиков, говорится, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении Голунова «сотрудниками ОНК УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве было применено немотивированное физическое насилие», ему были причинены «телесные повреждения в области спины, головы и других частей тела».

Защитник требует провести проверку и в случае подтверждения изложенных фактов привлечь полицейских к уголовной ответственности за злоупотребление и превышение должностных полномочий. Упоминаемые в заявлении статьи 285 и 286 УК РФ предполагают штрафы до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Адвокаты Голунова также подали жалобу в московскую прокуратуру на его незаконное удержание в полиции сверх положенных 48 часов.

Ивана Голунова задержали днем 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В отделении полиции его избивали, не давали связаться с близкими и воспользоваться услугами адвоката. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.