Суд дал адвокатам Ивана Голунова 15 минут на ознакомление с делом

Никулинский районный суд Москвы дал адвокатам Ивана Голунова 15 минут для ознакомления с материалами о мере пресечения. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Уже через короткое время приставы по указанию судьи забрали материалы у адвокатов. По словам Чикова, те «едва успели ознакомиться с половиной».

Следствие просит об аресте Голунова.

Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Наказание по этой статье УК — от 10 до 20 лет лишения свободы. Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили сотрудники полиции.

Во время следственных действий в полиции 8 июня Голунову стало плохо, ему вызвали скорую помощь, и врачи потребовали его госпитализации. Журналиста отвезли в больницу для осмотра. Врач скорой помощи рассказал, что у Голунова гематома на затылке, ушибы ребер, ссадины на груди и спине. По мнению врача, у журналиста также может быть закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.