Следствие попросило суд арестовать Ивана Голунова

Следствие попросило суд заключить под стражу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Соответствующее ходатайство поступило в Никулинский суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. По его словам, ожидается, что Голунова привезут в суд на заседание по мере пресечения. Когда оно начнется, неизвестно

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что в суд для ознакомления с материалами следствия отправилась адвокат Ольга Динзе.

Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Наказание по этой статье УК — от 10 до 20 лет лишения свободы. Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили сотрудники полиции.

Во время следственных действий в полиции 8 июня Голунову стало плохо, ему вызвали скорую помощь, и врачи потребовали его госпитализации. Журналиста отвезли в больницу для осмотра. Врач скорой помощи рассказал, что у Голунова гематома на затылке, ушибы ребер, ссадины на груди и спине. По мнению врача, у журналиста также может быть закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Голунов ранее рассказывал, что его избили в полиции после задержания.